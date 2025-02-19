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Голова КМВА не вважає актуальним впровадження диференційованих тривог для районів столиці

Голова КМВА не вважає актуальним впровадження диференційованих тривог для районів столиці
Фото: BBC

Диференційовані повітряні тривоги для різних районів Києва не актуальні, вважає голова київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. У розмові з шеф-редакторкою lb.ua Сонею Кошкіною він пояснив, що якщо ворожий засіб ураження вже влетів у межі міста, то загроза буде для всіх районів. 

Дрони літають швидше, ніж раніше. Він може летіти в одному районі, а наслідки будуть у суміжних.

"Якщо Shahed уже залітає у місто Київ, то тривога буде у всіх районах. Shahed-и зараз літають швидше, на жаль", – сказав він. 

  • З 7 лютого систему диференційованих тривог вирішили впровадили в Харкові. Через близькість до російського кордону і постійну загрозу повітряні тривоги могли тривати днями, що унеможливлювало роботу багатьох структур і отримання послуг. Тепер у Харкові тривоги хочуть зробити окремо від обласних. 
  • У Києві тривогу оголошують у разі безпосередньої загрози місту. Тривога в області не означає обов'язкове оголошення небезпеки для міста. 
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