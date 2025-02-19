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На Київщині внаслідок атаки російських "шахедів" пошкоджено приватний будинок і автівки

Інформації про постраждалих немає.

На Київщині внаслідок атаки російських "шахедів" пошкоджено приватний будинок і автівки
Фото: Нацполіція

Сьогодні, 19 лютого, росіяни завдали чергового удару безпілотниками по Київській області. Поліція фіксує наслідки.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

Станом на 8:40 у Фастівському районі пошкоджено два автомобілі. У Вишгородській громаді зафіксовано незначні пошкодження приватного будинку. 

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Поліція закликає громадян під час повітряних тривог прямувати до укриттів, дотримуватися правил безпеки та повідомляти про підозрілі предмети на спецлінію "102".

Фото: Нацполіція

Як повідомлялося, 17 лютого після чергової атаки росіян у Київській та Дніпропетровській областях запроваджували екстрені відключення. 

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