За добу на фронті відбулося 156 боєзіткнень, 50 - на Покровському напрямку

Розпочалась 1092 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 156 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 94 авіаційних ударів, застосував 4 ракети та скинув 144 керованих авіабомби. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 89 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2386 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Грем’ячка, Ромашкове, Марчихина Буда, Черкаська Лозова, Гуляйполе, Залізничне, П’ятихатки.

На Харківському напрямку минулої доби наші війська успішно відбили дві атаки противника в напрямках населених пунктів Мала Шапківка та Тополі.

Вчора на Куп’янському напрямку відбулось 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника. Основні зусилля загарбники зосереджували в районах населених пунктів Копанки, Макіївка, Новолюбівка та Ямполівка.

На Сіверському напрямку поблизу населених пунктів Білогорівка, Григорівка та Верхньокам’янське, наші оборонці успішно відбили чотири ворожі атаки.

Три спроби загарбників просунутись вперед поблизу Васюківки та в напрямку Олександро-Шультиного зупинили українські воїни на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог 18 разів намагався просунутися вперед у районах Кримського, Диліївки, Торецька та Щербинівки.

50 ворожих атак відбили наші захисники минулої доби на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Малинівка, Промінь, Піщане, Котлине, Надіївка, Котлярівка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Олексіївка, Новоторецьке, Андріївка, Дачне, Шевченко та Улакли.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районі Роздольного та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького окупанти 17 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Гуляйпільському напрямку противник 14 разів робив спроби просунутись вперед в районах Новосілки та Новополя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили шість штурмів позицій наших військ в районах Новоандріївки, Степового та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог активних дій минулої доби не проводив.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник минулої доби здійснив 10 штурмів позицій українських підрозділів, завдав 35 авіаударів, скинувши 44 КАБи, та здійснив 502 обстрілів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських систем, чотири пункти управління, один засіб ППО, а також два інших важливих об’єкта російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 19 танків, 23 бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, 4 засоби ППО, 175 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 146 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.