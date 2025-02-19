Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"

Наполягає, що це ініціатива "від нього та інших країн", а не російська забаганка.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дав пресконференцію за підсумками переговорів делегацій США та Росії у Саудівській Аравії, під час якої висунув вимогу для долучення України до мирного процесу.

Республіканець заявив, що має "набагато більше впевненості" у досягненні угоди про припинення війни після зустрічі в Ер-Ріяді без України, яку він охарактеризував як "дуже хорошу".

У відповідь на запитання щодо "розчарування та відчуття зради", які можуть панувати в українців через відмежування від процесу перемовин, Трамп заявив, що сам є розчарованим, бо "Україна мала місце за столом переговорів упродовж трьох років і задовго до того" і "навіть напів вмілий перемовник міг би все владнати дуже давно без втрати великої кількості територій, втрати життів та міст".

Президент також фактично поставив участь України у перемовинах щодо власного майбутнього в залежність від проведення виборів, бездоказово стверджуючи, що Володимир Зеленський "має підтримку лише 4% населення" і дорікнувши в тому, що Президент України "не знає, де половина грошей, які виділили Сполучені Штати".

Трамп наголосив, що вимога про вибори "це не російське бажання, це моя ініціатива та низки інших країн".