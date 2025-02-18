Шмигаль: Україна вже зараз починає готуватися до наступного опалювального сезону

Україна розпочинає підготовку до наступного опалювального сезону вже зараз.
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він розповів, що відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу. Головною темою було проходження опалювального сезону. Учасники заходу детально обговорили ситуацію щодо газопостачання та газовидобутку в контексті російських обстрілів.
"Заслухали інформацію Міненерго та «Нафтогазу». Окрема увага — захисту і відновленню ключових об’єктів критичної інфраструктури газотранспортної системи, сховищ і місць газовидобутку. Тут - без подробиць. Міненерго дано доручення координувати процес разом із військовими", - розповів Шмигаль.
На засідання також заслухали доповіді Міненерго, державних та приватних компаній про видобуток українського газу і наповнення сховищ. Зокрема, - про планові показники на цей рік.
"Робимо ставку на український газ і маємо послідовно нарощувати власний видобуток", - наголосив прем'єр.
"«Нафтогазу» доручили підготувати стратегію імпорту газу, у разі додаткової потреби, задля покриття можливого дефіциту в газотранспортній системі. Готуємось до всіх можливих варіантів. Головне завдання всіх дотичних - забезпечити безперебійне газопостачання для побутових споживачів", - додав Шмигаль.
- Минулого року до опалювального сезону готувалися за спеціально розробленим алгоритмом.
- Прем'єр-міністр наголошував, що це буде вже другий опалювальний сезон, коли використовуватимемо лише український газ.
- За минулий рік видобуток газу в Україні зріс до 13,9 млрд кубометрів. Крім того, за рік компанія пробурила 370 тисяч метрів. Це на 14% більше, ніж у 2023 році та є максимальним показником за останні роки.