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Шмигаль: Україна вже зараз починає готуватися до наступного опалювального сезону

"Нафтогазу" доручили підготувати стратегію імпорту газу, у разі додаткової потреби. 

Шмигаль: Україна вже зараз починає готуватися до наступного опалювального сезону
Денис Шмигаль
Фото: ОПУ

Україна розпочинає підготовку до наступного опалювального сезону вже зараз.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він розповів, що відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу. Головною темою було проходження опалювального сезону. Учасники заходу детально обговорили ситуацію щодо газопостачання та газовидобутку в контексті російських обстрілів.

"Заслухали інформацію Міненерго та «Нафтогазу». Окрема увага — захисту і відновленню ключових об’єктів критичної інфраструктури газотранспортної системи, сховищ і місць газовидобутку. Тут - без подробиць. Міненерго дано доручення координувати процес разом із військовими", - розповів Шмигаль.

На засідання також заслухали доповіді Міненерго, державних та приватних компаній про видобуток українського газу і наповнення сховищ. Зокрема, - про планові показники на цей рік. 

"Робимо ставку на український газ і маємо послідовно нарощувати власний видобуток", - наголосив прем'єр.

"«Нафтогазу» доручили підготувати стратегію імпорту газу, у разі додаткової потреби, задля покриття можливого дефіциту в газотранспортній системі. Готуємось до всіх можливих варіантів. Головне завдання всіх дотичних - забезпечити безперебійне газопостачання для побутових споживачів", - додав Шмигаль.

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