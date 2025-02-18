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Уряд спрямовує понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС

Таким чином уряд збільшив фінансування на 139 млн порівняно з 2024 роком.

Уряд спрямовує понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Уряд спрямовує понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської АЕС, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

“Сьогодні в центрі нашої уваги енергетика, яку систематично атакує ворог. Росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об’єктів. Дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС – це спроба залякати Україну, Європу та світ”, – сказав Шмигаль. 

Він зазначив, що наразі радіаційна загроза відсутня, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. 

Сьогодні уряд спрямовує понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС. Збільшуємо фінансування на 139 млн порівняно з 2024 роком”, – повідомив прем’єр.

Крім того, уряд ухвалив рішення, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку 400 млн євро позики. Це, зокрема, кошти на енергоефективну відбудову.

Зазначимо, станом на 7:00 18 лютого ліквідація тління внаслідок влучання російського дрона в Арку Нового Безпечного Конфайнменту продовжується. Радіаційний стан під постійним контролем. Коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах.

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