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Над Черкащиною ППО збила 26 безпілотників, уламки пошкодили будинки і авто

Люди не постраждали. 

Над Черкащиною ППО збила 26 безпілотників, уламки пошкодили будинки і авто
Наслідки російської атаки
Фото: Черкаська ОВА

У нач на 18 лютого над Черкащиною протиповітряна оборона збила 26 ворожих безпілотників. 

"Ніч із тривогою в майже шість годин і численними загрозами з повітря. Такою вона була для нашої Черкащини", – повідомили у ОВА. 

В області працювали сили ППО. У межах нашої території загалом знищено 26 російських БпЛА. 

Минулось без травмованих. 

Однак у Черкаському районі уламками збитого "шахеда" пошкоджено чотири будинки, гараж. Там повибивало вікна, подекуди понівичило дахи. Також зачепило автомобіль. 

наслідки російської атаки
Фото: Черкаська ОВА
наслідки російської атаки
наслідки російських обстрілів
Фото: Черкаська ОВА
наслідки російських обстрілів

  • Уночі РФ запустила по Україні 176 ударних дронів. Сили ППО збили 103 ворожі дрони, ще 67 БпЛА – локаційно втрачені.
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