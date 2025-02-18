У нач на 18 лютого над Черкащиною протиповітряна оборона збила 26 ворожих безпілотників.
"Ніч із тривогою в майже шість годин і численними загрозами з повітря. Такою вона була для нашої Черкащини", – повідомили у ОВА.
В області працювали сили ППО. У межах нашої території загалом знищено 26 російських БпЛА.
Минулось без травмованих.
Однак у Черкаському районі уламками збитого "шахеда" пошкоджено чотири будинки, гараж. Там повибивало вікна, подекуди понівичило дахи. Також зачепило автомобіль.
- Уночі РФ запустила по Україні 176 ударних дронів. Сили ППО збили 103 ворожі дрони, ще 67 БпЛА – локаційно втрачені.