Люди не постраждали.

У нач на 18 лютого над Черкащиною протиповітряна оборона збила 26 ворожих безпілотників.

"Ніч із тривогою в майже шість годин і численними загрозами з повітря. Такою вона була для нашої Черкащини", – повідомили у ОВА.

В області працювали сили ППО. У межах нашої території загалом знищено 26 російських БпЛА.

Минулось без травмованих.

Однак у Черкаському районі уламками збитого "шахеда" пошкоджено чотири будинки, гараж. Там повибивало вікна, подекуди понівичило дахи. Також зачепило автомобіль.

Фото: Черкаська ОВА наслідки російської атаки

Фото: Черкаська ОВА наслідки російських обстрілів