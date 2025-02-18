Захисники збили 103 ворожі дрони, ще 67 БпЛА – локаційно втрачені

Уночі РФ запустила по Україні 176 ударних дронів. Сили ППО збили 103 ворожі дрони, ще 67 БпЛА – локаційно втрачені.

Про це розповіли у Повітряних силах.

"У ніч на 18 лютого 2025 року (із 19.00 17 лютого) противник атакував 176-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із шести напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — рф., ТОТ Криму", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина.

Фото: Повітряні сили