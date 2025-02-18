Російська армія за добу втратила майже 1200 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.25 орієнтовно склали:

Про таке повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1170 окупантів, по 12 ворожих танків табойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, 2 РСЗВ та 1 засіб ППО.

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