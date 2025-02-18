Російська армія за добу втратила майже 1200 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1170 окупантів, по 12 ворожих танків табойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, 2 РСЗВ та 1 засіб ППО.
Про таке повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 861 090 (+1170) осіб,
- танків ‒ 10101 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21075 (+12) од,
- артилерійських систем – 23275 (+53) од,
- РСЗВ – 1285 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1068 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25586 (+181),
- крилаті ракети ‒ 3064 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37679 (+74) од,
- спеціальна техніка ‒ 3751 (+1).