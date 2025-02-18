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ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія за добу втратила майже 1200 солдатів

Захисники знищили 53 артилерійські системи ворога.

Російська армія за добу втратила майже 1200 солдатів
Війна з Росією
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1170 окупантів, по 12 ворожих танків табойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, 2 РСЗВ та 1 засіб ППО.

Про таке повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 861 090 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 10101 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21075 (+12) од,
  • артилерійських систем – 23275 (+53) од,
  • РСЗВ – 1285 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1068 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25586 (+181),
  • крилаті ракети ‒ 3064 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37679 (+74) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3751 (+1).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.

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