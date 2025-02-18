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Директорка школи, де учні на сцені зобразили побиття війського ТЦК, виправдала інцидент "імпровізацією"

Скандальний епізод вистави нібито не був у сценарії. 

Директорка школи, де учні на сцені зобразили побиття війського ТЦК, виправдала інцидент "імпровізацією"
Момент вистави у школі з побиттям військового ТЦК
Фото: скріншот з відео

Директорка київської школи номер 309, у якій на День святого Валентина учні під час вистави показали на сцені вдаване побиття військового ТЦК, прокоментувала інцидент на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, учні "без погодження зі сценарієм додали імпровізовану сценку". Педагогічний контроль за виступами під час вистави "виявився недостатнім", а самі діти нібито "не усвідомлювали глибинних наслідків такого вчинку" і "вважали його жартом без негативного контексту".

Директорка визнала "глибоку відповідальність" за скандальний епізод та попросила вибачення "у всіх, кого ця ситуація зачепила та образила". У школі вже запланували цикл уроків з медіаграмотності, зустрічі із військовими та посилили контроль за підготовкою виховних заходів. 

Відео, де діти на сцені показують у комічному світлі побиття людини у військовій формі з написом "ТЦК" на спині, раніше прокоментував міністр освіти Оксен Лісовий: він назвав його "ганебним та неприпустимим" і заявив, що зателефонував директорці закладу із вимогою провести внутрішнє розслідування. 

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