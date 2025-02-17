Генштаб: понад третина боєзіткнень з початку доби відбулась на Покровському напрямку

Крім того, активні бойові дії точились на Новопавлівському напрямку.

Станом на 22:00 17 лютого відбулося 122 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали одного ракетного удару із використанням двох ракет та 53 авіаційних ударів, застосувавши 67 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1067 дронів-камікадзе та здійснили близько 4500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Тополь, Сили оборони успішно відбили три спроби агресора просунутися вперед.

На Куп’янському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій біля Петропавлівки, Глушківки, Загризового та в напрямку Новоосинового. Українські підрозділи відбили всі атаки ворога.

На Лиманському напрямку російські загарбники шість разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Зарічного та Ямполівки. Отримали відсіч.

На Сіверському напрямку ворог один раз атакував в напрямку Білогорівки, успіху не мав.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував в районах Часового Яру та Васюківки, дві спроби росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій успіху не мали, триває три боєзіткнення.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося п’ять боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Торецька. Наразі триває два бої.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 44 рази атакував у районах Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Ясенового, Улаклів, Андріївки та Дачного. Наші захисники відбили 36 штурмів, ще вісім боєзіткнень продовжуються до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 325 окупантів, з них 163 — безповоротно. Окрім цього, українські воїни знищили танк, сім БпЛА, важку вогнеметну систему “ТОС-2” та дві одиниці автомобільної техніки, також пошкодили два автомобілі, мотоцикл, дві антени управління БпЛА та три артилерійські системи.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбивали 21 атаку загарбників в районах Новосілки, Рівнополя, Нового Комара та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького. Бої не вщухають у п’яти локаціях.

На Оріхівському напрямку українські захисники за сьогодні відбили дві атаки в районах Щербаків та Нестерянки.

На Курщині Сили оборони відбили вісім штурмових дій російських загарбників, до цього часу тривають два боєзіткнення.

На інших напрямках — без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 128-ї окремої бригади територіальної оборони “Дике Поле” та 79-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.