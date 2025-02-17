Росіяни атакували пожежну частину на прикордонні Чернігівщини

Поліція фіксує наслідки російської атаки у рамках кримінального провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Росіяни вкотре обстріляли прикордонний Новгород-Сіверський район на Чернігівщині. Унаслідок ворожих влучань пошкоджень зазнала будівля та техніка місцевої пожежної команди. На щастя, без постраждалих.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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