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Росіяни атакували пожежну частину на прикордонні Чернігівщини

Пошкоджена будівля пожежної команди і техніка.

Росіяни атакували пожежну частину на прикордонні Чернігівщини
Фото: Національна поліція України

Російська арміяя атакувала будівлю пожежної команди у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. 

Про це повідомляє Національна поліція України.

Росіяни вкотре обстріляли прикордонний Новгород-Сіверський район на Чернігівщині. Унаслідок ворожих влучань пошкоджень зазнала будівля та техніка місцевої пожежної команди. На щастя, без постраждалих.

Фото: Національна поліція України

Поліція фіксує наслідки російської атаки у рамках кримінального провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

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