Росіяни атакували пожежну частину на прикордонні Чернігівщини

Російська арміяя атакувала будівлю пожежної команди у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Росіяни вкотре обстріляли прикордонний Новгород-Сіверський район на Чернігівщині. Унаслідок ворожих влучань пошкоджень зазнала будівля та техніка місцевої пожежної команди. На щастя, без постраждалих.
Поліція фіксує наслідки російської атаки у рамках кримінального провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.
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