Росіяни атакували з дрона цивільне авто на Харківщині

Російські окупанти атакували з дрона цивільне авто у селі Пристін Куп'янського району на Харківщині.
Про це інформує Харківська ОВА.
"Сьогодні близько 15:35 російські загарбники здійснили атаку на село Пристін Куп’янського району. БпЛА ворога влучив в цивільний легковий автомобіль", — ідеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, водій пошкодженої автівки зазнав гострої реакції на стрес.
- За минулу добу окупанти застосували проти беззбройних жителів Харківщини 11 керованих авіабомб та 9 БПЛА. Постраждали троє жінок.