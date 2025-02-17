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Росіяни атакували з дрона цивільне авто на Харківщині

Постраждала одна людина.

Росіяни атакували з дрона цивільне авто на Харківщині
ЧЕрез російський дрон згорів автомобіль у Херсоні
Фото: ДСНС

Російські окупанти атакували з дрона цивільне авто у селі Пристін Куп'янського району на Харківщині.

Про це інформує Харківська ОВА.

"Сьогодні близько 15:35 російські загарбники здійснили атаку на село Пристін Куп’янського району. БпЛА ворога влучив в цивільний легковий автомобіль", — ідеться у повідомленні. 

За попередньою інформацією,  водій пошкодженої автівки зазнав гострої реакції на стрес.

  • За минулу добу окупанти застосували проти беззбройних жителів Харківщини 11 керованих авіабомб та 9 БПЛА. Постраждали троє жінок. 
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