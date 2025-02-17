Росіяни атакували з дрона цивільне авто на Харківщині

ЧЕрез російський дрон згорів автомобіль у Херсоні

Російські окупанти атакували з дрона цивільне авто у селі Пристін Куп'янського району на Харківщині.

Про це інформує Харківська ОВА.

"Сьогодні близько 15:35 російські загарбники здійснили атаку на село Пристін Куп’янського району. БпЛА ворога влучив в цивільний легковий автомобіль", — ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, водій пошкодженої автівки зазнав гострої реакції на стрес.