"Ода стійкості — симфонії свободи у часи випробувань". Національний симфонічний тур на підтримку 5-ї окремої штурмової бригади

"Ода стійкості — симфонії свободи у часи випробувань" — в переддень 3-ї річниці повномасштабного вторгнення 5 окрема штурмова бригада Збройних Сил України підготувала масштабний культурно-благодійний проєкт з 5-ма симфонічними оркестрами в різних містах України.

Дата та час: 23 лютого 2025 року, 16:30 (прес-подія), 17:00 (початок концерту)

Локація: м.Київ, Колонна зала Київської міської адміністрації (вул. Хрещатик, 36)

«Ода стійкості» - це шана полеглим Героям та підтримка для тих, хто продовжує боронити Країну. Запрошуємо представників ЗМІ на прес-тайм на прем’єрну подію симфонічного туру в Колонну залу КМДА за участі представників 5 ОШБр, Капели ім.Б.Лятошинського Національного будинку музики України та артистів Національного президентського оркестру.



Організатор туру: БО «Благодійний фонд 5 штурмової Київської бригади».



Сергій Лихоманенко — офіцер ЗСУ, начальник відділення комунікацій 5-ї окремої штурмової бригади, у минулому — диригент Харківської обласної філармонії, після трьох років перерви та служби на Донеччині, він знову виходить за диригентський пульт, щоб разом із провідними музикантами представити світові прем’єри симфонічних творів, створених під час війни. Програма складається з виключно нових симфонічних обробок українських класичних творів та сучасних композицій, що символізують незламність нашого народу та ще жодного разу не були представлені публіці.

Вперше виконуватимуться твори:

• Віктор Косенко та Борис Лятошинський нові симфонічні обробки фортепіанних творів.

• Влад Солодовников (Україна) — Концерт для вцілілого роялю.

• Габріеле Денаро (Італія) — Концерт для фортепіано з оркестром №1 «Український».

Солісти «Оди стійкості»:

• Валентин Рукомойніков (Україна) — соліст-піаніст, лауреат міжнародних конкурсів.

• Євгеній Геплюк (Україна) — соліст-піаніст, лауреат міжнародних конкурсів • Габріеле Денаро (Італія, Сицилія) — виконуватиме власний твір на фортепіано в Одесі.

Географія туру:

• Київ — 23.02.2025, Колонна зала Київської міської адміністрації

• Запоріжжя — 27.02.2025, Запорізька обласна філармонія

• Одеса — 07.03.2025, Одеська обласна філармонія

• Черкаси — 14.03.2025, Черкаська обласна філармонія

• Львів — 28.03.2025, Львівська Національна філармонія ім. Мирослава Скорика

Мета проєкту:

• підтримка Збройних Сил України та 5-ї окремої штурмової бригади; • демонстрація стійкості української культури через музику;

• залучення міжнародної спільноти до підтримки України.

Концерт у Києві стане не лише унікальною культурною подією, а й платформою для благодійного збору коштів на підтримку українських військових. Під час заходу будуть присутні волонтери, ветерани та представники влади.

Контактна інформація для акредитації представників ЗМІ: Акредитація онлайн: https://forms.gle/uWsDdvwrryM7LKnK6 Телефон: +38 097 885 70 80 Email: [email protected]