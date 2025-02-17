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Шмигаль: ситуація з теплопостачанням в Миколаєві контрольована

Медичні установи міста опалюються через котельні з альтернативними видами палива.

Шмигаль: ситуація з теплопостачанням в Миколаєві контрольована
Фото: ОПУ

Унаслідок вчорашнього удару російськими дронами по Миколаївські ТЕС у місті без тепла лишилися десятки тисяч людей, соціальні та медичні заклади.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що ситуація з теплопостачанням в Миколаєві контрольована.

"Учора внаслідок цілеспрямованого удару російськими дронами було пошкоджено ТЕС, через що без тепла лишилися десятки тисяч людей, соціальні та медичні заклади. Уряд одразу скоординував зусилля на ліквідацію наслідків атаки... Завдяки оперативній роботі рятувальників та енергетиків у Миколаєві за добу вдалося відновити теплопостачання. Опалення поступово повертатиметься в усі домівки", — ідеться у повідомленні.

За словами очільника уряду, станом на зараз ситуація контрольована, медичні установи опалюються через котельні з альтернативними видами палива. За добу вдалося відновити теплопостачання. Опалення поступово повертатиметься в усі домівки.

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