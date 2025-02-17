У Києві затримали жінку, яка допомогла окупантам вивезти дітей до РФ та ТОТ

Затримали жінку, яка допомогла окупантам вивезти дітей до РФ та ТОТ

СБУ у Києві затримала окупаційну експосадовицю, яка допомогла депортувати 6-х українських дітей до Росії та тимчасово захоплених регіонів України. Ще двом "освітянам" повідомили про підозру.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та СБУ.

Затриманою є колишня викладачка так званого "Херсонського професійного училища №2", яка під час окупації міста пішла на співпрацю з рашистами. Також заочну підозру у воєнному злочині повідомили колишньому окупаційному "директору" херсонського профучилища та його підлеглому "вихователю", які переховуються на тимчасово окупованій частині території України.

Фото: Офіс генпрокурора Отримали підозру троє "освітян", які допомогли вивезти із України шістьох дітей

Зловмисницю призначили "заступником директора"окупаційної установи і доручили організувати примусове переправлення шістьох неповнолітніх студентів до тимчасово окупованого Криму.

Всі троє шляхом обману і погроз 7 жовтня 2022 року організували незаконне вивезення шести неповнолітніх вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у с. Степанівка, Херсонської області.

Для цього дітей спочатку виселили з відомчого гуртожитку училища і незаконно вивезли на лівобережжя Херсонщини. Звідти автобусом їх доправили на територію тимчасово окупованого півострова. Увесь маршрут українських дітей до місця призначення "супроводжували"представники окупаційної адміністрації РФ, які чинили постійний психологічний тиск.

У Криму дітей "закрили" в одному з місцевих таборів. Там їм дали прокремлівську літературу і почали готувати для подальшого вступу до лав окупаційних угруповань РФ. Дітям насильно видали російські паспорти, а одному з них навіть уже вручили повістку для служби в армії.

Лише завдяки міжнародним та волонтерським організаціям вдалося врятувати двох дітей – їх повернули до України або доправили до нейтральних країн. Доля ще чотирьох досі невідома.

Після звільнення Херсона фігурантка виїхала до Києва, де сподівалась «загубитись», щоб уникнути правосуддя.Співробітники СБУ встановили місцезнаходження окупаційної експосадовиці, задокументували її злочини і затримали за місцем проживання.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.