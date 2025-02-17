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Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні

Росія викрала і депортувала 19 500 українських дітей. 

Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

За словами українського президента Володимира Зеленського, понад 46 000 українських військових убиті за час повномасштабного вторгнення, ще десятки тисяч зникли безвісти або в полоні. Про це він сказав NBC News

Зниклі безвісти можуть бути як полоненими, так і убитими. Журналісти BBC звернули увагу, що 6 лютого Зеленський говорив про 45 100 убитих українських військових і близько 390 000 поранених. 

Президент у розмові з журналістами також сказав, що Росія викрала і депортувала 19 500 українських дітей. 

  • Рік тому український президент сказав, що кількість українських втрат складає 31 000 військових. 
  • Окрім військових втрат, є цивільні. Також невідомо, яку кількість українців ворог убив на окупованій території. 
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