Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні

За словами українського президента Володимира Зеленського, понад 46 000 українських військових убиті за час повномасштабного вторгнення, ще десятки тисяч зникли безвісти або в полоні. Про це він сказав NBC News.

Зниклі безвісти можуть бути як полоненими, так і убитими. Журналісти BBC звернули увагу, що 6 лютого Зеленський говорив про 45 100 убитих українських військових і близько 390 000 поранених.

Президент у розмові з журналістами також сказав, що Росія викрала і депортувала 19 500 українських дітей.