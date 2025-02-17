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Сили оборони знищили понад 1500 окупантів за добу

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 859 920 солдатів. 

Сили оборони знищили понад 1500 окупантів за добу
Війна з Росією
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1530 окупантів, 16 ворожих танків, 52 бойові броньовані машини, 37 артилерійських систем.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 859 920 (+1530) осіб,
  • танків ‒ 10089 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21063 (+52) од,
  • артилерійських систем – 23222 (+37) од,
  • РСЗВ – 1283 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1067 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25505 (+128),
  • крилаті ракети ‒ 3063 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37605 (+149) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3750 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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