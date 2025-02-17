Сили оборони знищили понад 1500 окупантів за добу

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1530 окупантів, 16 ворожих танків, 52 бойові броньовані машини, 37 артилерійських систем.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 859 920 (+1530) осіб,
- танків ‒ 10089 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21063 (+52) од,
- артилерійських систем – 23222 (+37) од,
- РСЗВ – 1283 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1067 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25505 (+128),
- крилаті ракети ‒ 3063 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37605 (+149) од,
- спеціальна техніка ‒ 3750 (+1).
Дані уточнюються.