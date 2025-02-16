Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський: "Кличко чудовий спортсмен, але я не знав, що він чудовий промовець"
Зеленський: "Кличко чудовий спортсмен, але я не знав, що він чудовий промовець"
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
ГоловнаСуспільствоВійна

Завтрашню зустріч євролідерів у Парижі підтвердили у французькому МЗС

Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро водночас наголосив, ця буде робоча сесія, яку не слід “надмірно драматизувати”.

Завтрашню зустріч євролідерів у Парижі підтвердили у французькому МЗС
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон завтра проведе у Парижі зустріч європейських лідерів, на якій планується обговорити ситуацію в Україні.

Про це міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро Франції заявив в інтерв'ю France Inter radio, пише Reuters.

“Макрон збере головні європейські країни для обговорення європейської безпеки”, ‒ сказав Барро.

Він додав, що зустріч буде робочою сесією, яку не слід “надмірно драматизувати”.

Reuters зазначає, що офіційно Єлисейський палац не оголосив про зустріч, хоча запрошення на захід розіслали.Шість європейських дипломатів заявили, що запрошення надійшли щонайменше до Великої Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Данії, яка представлятиме країни Балтії та Скандинавії, керівництва Європейського Союзу та генерального секретаря НАТО.

Джерела повідомили Reuters, що, зокрема, участь у засіданні візьмуть канцлер Німеччини Олаф Шольц та польський прем’єр-міністр Дональд Туск. За їхніми словами, метою зустрічі – побачити, яку негайну допомогу можна надати Україні, яку конкретну роль може відіграти Європа у забезпеченні гарантій безпеки для Києва, а також як зміцнити колективну безпеку Європи. Водночас чи матиме зустріч “конкретні наслідки” ‒ не зрозуміло.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

  • Екстрену зустріч у Парижі вчора анонсував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
  • Фінський президента Александр Стубб вважає, що Європі потрібен спеціальний посланник в Україні, щоб гарантувати значущу роль ЄС у будь-яких перемовинах про мирний процес. Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підтримав ідею фінського президента, заявивши: “нам потрібна висока видимість когось сильного, хто може керувати процесом”.
  • Президент США Дональд Трамп шокував європейських союзників цього тижня, зателефонувавши президентові Росії Володимиру Путіну, чиї війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну три роки тому, не порадившись ні з ними, ні з Києвом, і оголосивши про негайний початок мирних переговорів.
  • Адміністрація республіканця також залишила європейських політиків у розгубленості після різких коментарів про її підхід до війни з Росією і різких ремарок віцепрезидента Штатів Дж. Д. Венса у Мюнхені щодо європейської демократії та цінностей.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies