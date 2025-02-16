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Шмигаль: росіяни з дрона атакували Миколаївську ТЕЦ

46 тисяч абонентів залишились без тепла.

Російські війська уночі атакували з безпілотника Миколаївську ТЕЦ. Унаслідок обстрілу без теплопостачання залишаються 46 тисяч абонентів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні вночі російські терористи прицільно атакували критичну інфраструктуру Миколаєва. БпЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу. Наразі без теплопостачання залишаються 46 тис. абонентів", – наголошує Шмигаль.

Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу і роблять все можливе для відновлення теплопостачання в домівки, школи та лікарні.

У місті розгорнули 67 пунктів незламності, розпочали підключення 3 модульних котелень у закладах охорони здоров’я. "Координуємо зусилля центральної та місцевої влади щодо допомоги людям", – додає Прем’єр-міністр.

Глава урдяу доручив провести засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з цього питання, за підсумками якого буде вжито низки заходів для забезпечення теплом мешканців міста.

  • Раніше повідомлялося, що уночі російський дрон атакував критичну інфраструктуру Миколаєва. Унаслідок обстрілу постраждав 64-річний чоловік. Пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, магазини, заклад харчування.
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