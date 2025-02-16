Російські війська обстріляли Білицьке на Донеччині, загинули двоє людей

Внаслідок удару є руйнування.

Уранці 16 лютого російська армія вдарила по населеному пункту Білицьке Донецької області. Унаслідок удару 2 людини загинули.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Місто Білицьке потрапило під обстріл сьогодні вранці. Унаслідок обстрілу двоє людей загинули, пошкоджено 6 багатоповерхівок, адмінбудівлю, крамницю і лінію електропередач.

"Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільним, прагнучи вбити якомога більше наших людей", - наголошує Філашкін та закликає цивільних евакуюватися.