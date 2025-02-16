Головне за ніч та ранок неділі, 16 лютого: понад 260 боєзіткнень, атака на Миколаїв, 95 збитих ворожих БпЛА

Нічна повітряна атака, 261 бойове зіткнення, бої на Покровському та Куп’янському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, наслідки атаки на Київщину, землетрус у Полтаві.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 261 бойове зіткнення, кількість ворожих штурмів збільшилася удвічі, ворог штурмує майже на всіх напрямках фронту.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 39 атак окупантів. На Лиманському – 27, на Краматорському – 29.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 71 атаку агресора у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Надіївка, Андріївка та Удачне.

На Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 33 авіаційних ударів, скинувши 49 керованих бомб, та здійснив 332 артилерійських обстріли, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1730 осіб. Втрати Росії на війні становлять близько 858 390 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 16 лютого російські війська масовано атакували Миколаїв. Унаслідок дронової атаки пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.

Унаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджень зазнали пʼять багатоквартирних будинків. Також пошкоджені щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення. Поранений 64-річний чоловік, його госпіталізовано.

У ніч на 16 лютого ворог знову атакував Київщину за допомогою БпЛА. Тривога тривала понад 5 годин. Відомо про пошкодження у двох районах.

У ніч на 16 лютого Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами, 143-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Сили ППО знищили 95 ворожих безпілотників.

https://lb.ua/society/2025/02/16/660914_unochi_sili_ppo_znishchili_95_rosiyskih.html

Ворог запустив "шахеди" з напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово — РФ та дві балістичні ракети (по Одещині) із окупованого Криму.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 95-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

46 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Миколаївщина та Одещина.

У ніч на 16 лютого в районі села Браїлки на Полтавщині зареєстрували землетрус на глибині 2 кілометрів, повідомляють у Головному центрі спеціального контролю.

Землетрус зафіксували 16 лютого о 00:48. Його класифікують за магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) як не відчутний.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!