Втрати Росії на війні становлять близько 858 390 солдатів, — Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1730 російських військових, 5 ворожих танків та понад 80 броньовиків.

За добу українські військові ліквідували ще 1730 росіян.

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