Втрати Росії на війні становлять близько 858 390 солдатів, — Генштаб

За добу Сили оборони ліквідували ще 1730 російських військових, 5 ворожих танків та понад 80 броньовиків.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 858 390 (+1730) осіб,
- танків ‒ 10073 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21011 (+84) од,
- артилерійських систем – 23185 (+11) од,
- РСЗВ – 1283 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1067 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25377 (+36),
- крилаті ракети ‒ 3063 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37456 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 3749 (+2)
Дані уточнюються