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Втрати Росії на війні становлять близько 858 390 солдатів, — Генштаб

За добу українські військові ліквідували ще 1730 росіян.

Втрати Росії на війні становлять близько 858 390 солдатів, — Генштаб
Піхота 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ впевнено стримує росіян на Лиманському напрямку.
Фото: 95 ОДШБр

За добу Сили оборони ліквідували ще 1730 російських військових, 5 ворожих танків та понад 80 броньовиків.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 858 390 (+1730) осіб,
  • танків ‒ 10073 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21011 (+84) од,
  • артилерійських систем – 23185 (+11) од,
  • РСЗВ – 1283 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1067 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25377 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 3063 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37456 (+77) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3749 (+2)

Дані уточнюються 

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