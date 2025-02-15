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Келлог допускає, що Путіну доведеться піти на територіальні поступки у війні з Україною

Одним із важелів впливу на російського диктатора можуть бути заходи, які вдарять по доходах від нафти та газу.

Келлог допускає, що Путіну доведеться піти на територіальні поступки у війні з Україною
Кіт Келлог
Фото: Bloomberg

Помічник президента США Дональда Трампа та спецпредставник з питань України і РФ Кіт Келлог не виключає, що Путіну можливо доведеться піти на територіальні поступки у війні з Україною, передає Інтерфакс-Україна. 

“Як на мене, мають бути такі речі, як територіальні поступки”, – сказав він в рамках панельної дискусії на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Також, за словами Келлога, як поступка може бути відмова від застосування сили в майбутньому.

“Він не збирається скорочувати свої збройні сили. Те, що ми намагатимемося зробити, це, по суті, змусити його до дій”, – додав він.

“Можливо, він відмовиться від своїх нафтових доходів, і ми змусимо його це зробити”, – зауважив Келлог.

Він підкреслив, що Росія – нафтова держава і 70% грошей, які вони отримують для фінансування війни проти України, надходять від нафти та газу.

Зі свого боку, сьогодні президент Зеленський заяви, що Росія має відійти щонайменше на кордони початку повномасштабного вторгнення. Глава держави зауважив, що в іншому випадку, усі будуть казати, що то була лінія Байдена (лютий 2022), а це лінія Трампа (нові реалії на землі).

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