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Келлог: рішення про проведення виборів в Україні має ухвалюватися в Україні

Примітно, що ще на початку лютого спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявляв протилежне, а саме що США хочуть, щоб Україна провела вибори. Особливо, якщо вдасться домовитись про перемир'я.

Келлог: рішення про проведення виборів в Україні має ухвалюватися в Україні
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Відповідаючи на запитання, чи наполягатимуть США на проведенні виборів в Україні цього року, спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що це питання треба адресувати не йому, а мешканцям та керівництву України, передає DW. 

"Питання про вибори в Україні потрібно ставити не мені, це потрібно запитувати у народу України, у керівництва країни, у Верховної Ради. Думка з цього приводу може бути у багатьох людей, але це не чиєсь рішення, це ваше (України) рішення, це питання потрібно ставити всередині країни", – заявив Келлог.

На початку лютого Келлог заявляв, що США хочуть, щоб Україна провела вибори. Особливо, якщо вдасться домовитись про перемир'я.

Сьогодні, 15 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що питання виборів в Україні ніхто, крім Путіна, не піднімає. За його словами, на найвищому рівні в США це питання з українцями не піднімали.

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