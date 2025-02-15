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Зеленський: якщо США не хочуть надсилати контингент, можуть допомогти з ППО

Президент назвав вимоги, потрібні для того, аби досягнути припинення вогню. 

Зеленський: якщо США не хочуть надсилати контингент, можуть допомогти з ППО
Фото: EPA/UPG

Обговорення можливості повернення до конституційних кордонів, вступу до НАТО, відправки американських військ в Україну та переговорів за участі країн Європи є складним, і подолати це без викликів не вдасться. Про це український президент сказав під час пресконференції за результатами Мюнхенської безпекової конференції.

Всі ці пункти залежать не від Росії, а від союзників України. Тому потрібно багато працювати, аби змінити точку зору США, вважає Володимир Зеленський.

"Нам потрібні пункти і розуміння, як закінчити війну. Без емоцій. Але нам треба розуміти, якою буде ціна цих пунктів. Вступ до НАТО – це найдешевший і найшвидший шлях. Найбільш успішний шлях до припинення вогню, який справді спрацює і дасть гарантії безпеки. І який швидко приведе нас до дипломатії", – вважає він.

Але є і альтернативи вступу. Кількість військових, тренувальні місії, фінансування – але питання полягає в тому, хто за це платитиме. 

"І, звісно, якщо не НАТО, то що з повітряною обороною? Якщо не війська на землі, то ось з чим Америка може допомогти швидко: системи Patriot. 20-25. Хто дасть їх нам? Якщо протягом трьох років повномасштабної війни ми так і не отримали таку кількість. Тож все це про ціну гарантій безпеки", – сказав Зеленський.

Якщо говорити про відсутність фінансування США, то теж є альтернатива – заморожені Європою російські активи – 250 млрд. 

"Відповіді немає", – сказав він.

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