Енергетикам вдалось підключити ТЕС у Миколаєві, пошкоджену через російські удари

Енергетикам вдалось підключити теплову електростанцію у Миколаєві, пошкоджену через удари російських дронів у ніч на неділю. За 1-4 днів може відновитись теплопостачання.

Про це повідомив голова Миколаївської областної воєнної адміністрації Віталій Кім, передає "Інтерфакс-Україна".

"На зараз без опалення 46 тисяч абонентів, але ведуться роботи. У нас є два прогнози – оптимістичний та реалістичний… - поганого немає. На зараз іде підкачка води, вдалося нашим енергетикам підключити ТЕС, тому від 1 до 4 днів, по нашим планам, можливість того, що ми будемо подавати тепло", - сказав він.

"Є 176 багатоквартирних будинків – з цим є проблема. У нас розгорнуті пункти незламності. ДСНС везуть тепло-пушки, але я вважаю, що ми обійдемося без цього і зможемо відновити теплопостачання, якщо не буде нових ударів", - зазначив керівник ОВА.

Кім також повідомив, що російські загарбники останніми тижнями атакують критичну інфраструктуру – це електрика та опалення.