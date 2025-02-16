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Для захисників та захисниць з інвалідністю відшкодовуватимуть вартість навчання в автошколах

Зараз в шести регіонах України працюють адаптовані автошколи у рамках флагманського проєкту МВС.

Для захисників та захисниць з інвалідністю відшкодовуватимуть вартість навчання в автошколах
Фото: МВС

Для захисників та захисниць з інвалідністю запроваджено механізм відшкодування вартості навчання в автошколах. Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

“Відтепер, завдяки рішенню Уряду, ще більше наших військових зможуть здобути необхідні навички за підтримки держави. Відповідний механізм регулює Постанова Кабінету Міністрів України №432”, ‒ зазначила урядовиця.

Павліченко зазначила, що вже зараз в шести регіонах України працюють адаптовані автошколи у рамках флагманського проєкту МВС “Автошколи для осіб з інвалідністю”. 

“Важливо, щоб кожен, хто повертається до цивільного життя, мав можливість бути незалежним. Продовжуємо працювати над тим, щоб Україна ставала справді безбар’єрною!”, ‒ наголосила вона.

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Фото: МВС

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