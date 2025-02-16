Російська армія намагається оточити Покровськ та обрізати логістичні шляхи ЗСУ

Російська армія не покидає спроб оточити місто Покровськ на Донеччині, при цьому, ЗС РФ намагються обрізати основні логістичні шляхи українських військ.

Про це ідеться у звіті британської розвідки.

13 лютого Міноборони Росії заявило, що російські війська взяли під контроль село Водяне Друге, розташоване на трасі Н-32 між Костянтинівкою та Мирноградом, яке є ключовим логістичним шляхом на схід від Покровська. За даними Міноборони Британії, у цьому районі тривають бої.

"На захід від Покровська українські війська ведуть контратаку поблизу Котлиного на трасі Т-04-06 та на Піщане, в обох селах точаться запеклі бої. Українські сили, ймовірно, намагаються перешкодити просуванню росіян у забезпеченні головного логістичного шляху в напрямку Удачного, що за 12 км на південний захід від Покровська", — ідеться у звіті розвідки.

У розвідці Британії зазначають, що спроба оточення Покровська разом із спробами відрізати українські логістичні шляхи вздовж лінії фронту залишається пріоритетом для ЗС РФ.

Ці спроби оточити місто відображаються у високій кількості жертв у цьому районі. За попередніми даними, втрати росіян на Покровському напрямку в січні 2025 року становлять 7 тис. убитими та 15 тис. пораненими або зниклими безвісти.