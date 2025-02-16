Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Зеленський: "Кличко чудовий спортсмен, але я не знав, що він чудовий промовець"
Зеленський: "Кличко чудовий спортсмен, але я не знав, що він чудовий промовець"
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія намагається оточити Покровськ та обрізати логістичні шляхи ЗСУ

Попри значні втрати ЗС РФ продовжують зосереджувати війська біля Покровська.

Російська армія намагається оточити Покровськ та обрізати логістичні шляхи ЗСУ
Знак на в'їзді в Покровськ, 06 грудня 2024 р
Фото: EPA/UPG

Російська армія не покидає спроб оточити місто Покровськ на Донеччині, при цьому, ЗС РФ намагються обрізати основні логістичні шляхи українських військ. 

Про це ідеться у звіті британської розвідки. 

13 лютого Міноборони Росії заявило, що російські війська взяли під контроль село Водяне Друге, розташоване на трасі Н-32 між Костянтинівкою та Мирноградом, яке є ключовим логістичним шляхом  на схід від Покровська. За даними Міноборони Британії, у цьому районі тривають бої.

"На захід від Покровська українські війська ведуть контратаку поблизу Котлиного на трасі Т-04-06 та на Піщане, в обох селах точаться запеклі бої. Українські сили, ймовірно, намагаються перешкодити просуванню росіян у забезпеченні головного логістичного шляху в напрямку Удачного, що за 12 км на південний захід від Покровська", — ідеться у звіті розвідки.

У розвідці Британії зазначають, що спроба оточення Покровська разом із спробами відрізати українські логістичні шляхи вздовж лінії фронту залишається пріоритетом для ЗС РФ. 

Ці спроби оточити місто відображаються у високій кількості жертв у цьому районі. За попередніми даними, втрати росіян на Покровському напрямку в січні 2025 року становлять 7 тис. убитими та 15 тис. пораненими або зниклими безвісти.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies