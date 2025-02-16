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Ворог чотири рази обстріляв прикордоння Сумщини

Зафіксовано 8 вибухів.

Ворог чотири рази обстріляв прикордоння Сумщини
Наслдіки обстрілу Сумщини
Фото: Нацполіція

Вночі та зранку 16 лютого російська армія здійснила 4 обстріли прикордоння Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів. 

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Ворожих обстрілів зазнали Верхньосироватська, Краснопільська, Білопільська, Шалигинська громади.

Краснопільська громада: ворог вдарив FPV дроном (1 вибух).

Верхньосироватська громада: ворог здійснив удар з використанням БпЛА (2 вибухи). Внаслідок удару пошкоджено нежитлове приміщення.

Шалигинська громада: зафіксовано обстріл зі стрілецької зброї.

Білопільська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

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