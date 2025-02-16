Ворог чотири рази обстріляв прикордоння Сумщини

Вночі та зранку 16 лютого російська армія здійснила 4 обстріли прикордоння Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Ворожих обстрілів зазнали Верхньосироватська, Краснопільська, Білопільська, Шалигинська громади.
Краснопільська громада: ворог вдарив FPV дроном (1 вибух).
Верхньосироватська громада: ворог здійснив удар з використанням БпЛА (2 вибухи). Внаслідок удару пошкоджено нежитлове приміщення.
Шалигинська громада: зафіксовано обстріл зі стрілецької зброї.
Білопільська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
- 15 лютого армія РФ з дрона атакувала Стецьківський старостат. Зафіксовані пошкодження житлового будинку.