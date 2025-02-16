За добу росіяни атакували 12 населених пунктів Запорізької області

За добу російські окупанти завдали 227 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог здійснив 4 авіаційних удари по Гуляйполю, Залізничному, Верхній Терсі та Копаням. 96 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

6 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе та Новоданилівку. 121 артудар завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали.