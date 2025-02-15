Сибіга: у нас дійсно є шанс закінчити війну цього року, реалізувавши концепцію Трампа “мир через силу”

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що російська війна проти України може бути закінчена цьогоріч з використанням концепції “мир через силу”, передає Інтерфакс-Україна.

“У нас дійсно є шанс закінчити цю війну цього року, продемонструвавши силу, реалізувавши концепцію, яку також оголосив президент Дональд Трамп, – мир через силу. У нас є чітке розуміння, як ми можемо це зробити. Нам потрібна підтримка США. Нам потрібно координувати наші зусилля”, – сказав він в рамках панельної дискусії на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Сибіга знову підкреслив важливість дотримання принципу “нічого про Україну без України” і наголосив, що “ми ніколи не приймемо жодної ініціативи, яка була розроблена без нас”.

“Ми дійсно віримо, що зможемо отримати нову динаміку в наших мирних зусиллях. І ми готові до цього”, – зазнав він.