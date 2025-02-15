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Атака російського дрона по укриттю ЧАЕС: продовжується ліквідація наслідків удару (оновлено)

Витоку радіації немає.

Атака російського дрона по укриттю ЧАЕС: продовжується ліквідація наслідків удару (оновлено)
Загоряння заповнювача зовнішньої обшивки укриття ЧАЕС вдалось локалізувати
Фото: Світлана Гринчук

Станом на ранок 15 лютого на майданчику Чорнобильської атомної електростанції та Нового безпечного конфайнменту (НБК) витоку радіації не зафіксовано. Водночас, продовжується гасіння загоряння заповнювача зовнішньої обшивки арки НБК.

Станом на 15:00 рятувальники ДСНС продовжують ліквідацію наслідків удару російського дрона по ЧАЕС. 

Як повідомляє голова ДСНС Андрій Даник, наразі горіння утеплювача не спостерігається, верхолази проводять роботи з часткового розкривання конструкцій укриття та заповнення пустот вогнегасними речовинами. 

Роботу фахівців ДСНС ускладнює мінусова температура, сніг та обледеніння конструкції. Рятувальники працюють безпосередньо ззовні захисної конструкції — на висоті понад 100 метрів. 

Радіаційний фон на промисловому майданчику біля ЧАЕС не перевищує допустимих значень. 

Про це повідомляє Державне агентство з управління зоною відчуження.

"Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та на ДСП ЧАЕС в цілому, не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено", — ідеться у повідомленні.

Фото: dazv.gov.ua

Фото: dazv.gov.ua

Продовжується гасіння загоряння заповнювача зовнішньої обшивки арки Нового безпечного конфайнменту. Станом на 07.00 у гасінні залучено 40 працівників ДСНС та 8 одиниць техніки.

Зафіксовані наскрізні руйнування площею приблизно до 15 кв. м.

Удар по саркофагу ЧАЕС 14 лютого. Що відомо

  • Уночі перед стартом Мюнхенської безпекової конференції Росія вдарила по саркофагу ЧАЕС, який захищає від радіації. Станом на ранок підвищення радіаційного рівня не було.
  • Російський дрон, який атакував ЧАЕС, летів на висоті, недоступній для розпізнавання радарів.
  • 14 лютого ввечері міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук повідомляла, що загоряння заповнювача зовнішньої обшивки укриття ЧАЕС вдалося локалізувати.
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