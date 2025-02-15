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Умєров у Мюнхені зустрівся з представниками європейського оборонного холдингу KNDS

Говорили про перспективи спільного виробництва боєприпасів калібру 155 мм.

Умєров у Мюнхені зустрівся з представниками європейського оборонного холдингу KNDS
команда Міноборони на зустрічі з представниками KNDS
Фото: Facebook/Рустем Умєров

На Мюнхенській безпековій конференції міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із керівниками KNDS France та KNDS Deutschland.

За словами Умєрова, KNDS – один із найбільших європейських оборонних холдингів.

«Обговорили обслуговування техніки, яку Україні передали партнери, а також поставки нових зразків озброєння, зокрема самохідних артилерійських систем», - розповів міністр.

Умєров наголосив, що Україна відкрита до локалізації ремонтів та виробництва оборонної продукції. 

Під час зустрічі співрозмовники розглянули перспективи спільного виробництва боєприпасів калібру 155 мм. Також ішлося про плани розвитку спроможностей з ремонту та модернізації систем ППО/ПРО, розвиток систем БпЛА й використання штучного інтелекту у військовій техніці. 

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