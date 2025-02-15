На Торецькому напрямку FPV-дрони 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили командно-спостережний пункт радіорозвідника.

Відео успішної роботи українських військових оприлюднили в ОСВ "Хортиця".

Під час одного з польотів, аеророзвідники підрозділу "Гюрза" батальйону безпілотних систем виявили замаскований бліндаж. У ньому ховались не лише звичайні ворожі піхотинці, а й доволі "жирна" ціль – російський офіцер радіорозвідки.

"Кількома влучними скидами пілоти ББпС запалили бліндаж немов факел, знищивши все обладнання для зв'язку та кількох окупантів. Офіцер радіорозвідки в паніці почав викликати евакуаційну групу, разом з якою намагався втекти", — ідеться у повідомленні.

Вже в кількох метрах від бліндажа на них вже очікував перший FPV-дрон. І хоч окупантам його вдалось збити, наші пілоти виграли достатньо часу для інших екіпажів та мінометників.

В результаті ювелірної роботи бійців батальйону безпілотних систем бригади, а також суміжних сил із 93-ї омбр, ворожого радіорозвідника та групу ліквідували.