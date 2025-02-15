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Сили оборони на Торецькому напрямку знищили КСП ворога разом із офіцером радіорозвідки

Українські дрони такожліквідували евакуаційну групу росіян.

Сили оборони на Торецькому напрямку знищили КСП ворога разом із офіцером радіорозвідки
Фото: скріншот

На Торецькому напрямку FPV-дрони 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили командно-спостережний пункт радіорозвідника. 

Відео успішної роботи українських військових оприлюднили в ОСВ "Хортиця".

Під час одного з польотів, аеророзвідники підрозділу "Гюрза" батальйону безпілотних систем виявили замаскований бліндаж. У ньому ховались не лише звичайні ворожі піхотинці, а й доволі "жирна" ціль – російський офіцер радіорозвідки.

"Кількома влучними скидами пілоти ББпС запалили бліндаж немов факел, знищивши все обладнання для зв'язку та кількох окупантів. Офіцер радіорозвідки в паніці почав викликати евакуаційну групу, разом з якою намагався втекти", — ідеться у повідомленні.

Вже в кількох метрах від бліндажа на них вже очікував перший FPV-дрон. І хоч окупантам його вдалось збити, наші пілоти виграли достатньо часу для інших екіпажів та мінометників.

В результаті ювелірної роботи бійців батальйону безпілотних систем бригади, а також суміжних сил із 93-ї омбр, ворожого радіорозвідника та групу ліквідували.

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