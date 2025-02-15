На Київщині залишки російського БпЛА знайшли на льоду водойми

Залишки дрона "Гербера" виявили приблизно за 300 метрів від берега.

На Київщині громадяни виявили на льоду водойми залишки російського безпілотника "Гербера".

Про це повідомляє ДСНС України.

Підозрілий предмет був знайдений приблизно за 300 метрів від берега. Водолази-сапери з'ясували, що залишки безпілотного літального апарата "Гербера" не становлять небезпеки.

Фахівці витягли їх на берег і передали спеціалістам для подальшого дослідження.