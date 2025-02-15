На Київщині залишки російського БпЛА знайшли на льоду водойми

На Київщині громадяни виявили на льоду водойми залишки російського безпілотника "Гербера".
Про це повідомляє ДСНС України.
Підозрілий предмет був знайдений приблизно за 300 метрів від берега. Водолази-сапери з'ясували, що залишки безпілотного літального апарата "Гербера" не становлять небезпеки.
Фахівці витягли їх на берег і передали спеціалістам для подальшого дослідження.
- У ніч на 15 лютого РФ атакувала Україну 70-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 33 "шахеди".