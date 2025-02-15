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На Київщині залишки російського БпЛА знайшли на льоду водойми

Залишки дрона "Гербера" виявили приблизно за 300 метрів від берега.

На Київщині залишки російського БпЛА знайшли на льоду водойми
Фото: ДСНС України

На Київщині громадяни виявили на льоду водойми залишки російського безпілотника "Гербера".

Про це повідомляє ДСНС України.

Підозрілий предмет був знайдений приблизно за 300 метрів від берега. Водолази-сапери з'ясували, що залишки безпілотного літального апарата "Гербера" не становлять небезпеки.

Фахівці витягли їх на берег і передали спеціалістам для подальшого дослідження.

  • У ніч на 15 лютого РФ атакувала Україну 70-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 33 "шахеди".
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