Війська РФ вдарили із РСЗВ "Град" по Марганцю на Дніпропетровщині

Учора ввечері російська армія атакувала Дніпропетровщину із РСЗВ "Град". Під обстрілом опинився Марганець.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері російська армія ще раз обстріляла Нікопольщину. Атакувала Марганець з РСЗВ "Град". Головне, що немає загиблих та постраждалих", — зазначає Лисак.

Загалом, в області вночі обійшлося без обстрілів.