Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
Олег Покальчук: «Цивільне суспільство значно психопатичніше, ніж військове»
Олег Покальчук: «Цивільне суспільство значно психопатичніше, ніж військове»
«Підвищений тиск»: Як новий глава КМВА змінює політику в Києві
«Підвищений тиск»: Як новий глава КМВА змінює політику в Києві
Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?
Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
ГоловнаСуспільствоВійна

Макрон пообіцяв допомогти Україні "домовитись про тривалий мир"

Французький лідер поговорив зі своїм українським візаві.

Макрон пообіцяв допомогти Україні "домовитись про тривалий мир"
Володимир Зеленський і Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон на своїй сторінці у мережі X повідомив про розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.

За словами політика, "було б чудовою новиною", якби Дональд Трамп справді міг переконати російського диктатора Путіна припинити агресію проти України.

Після цього, на думку Макрона, "лише українці можуть вести дискусії про міцний та тривалий мир, а ми допоможемо їм у цих зусиллях".

Французький лідер наголосив на потребі для Європи "зміцнити колективну безпеку та стати більш автономними". Він пообіцяв, що Париж "повністю зробить свій внесок у прискорення цього процесу". 

"Мій заклик - сильніша та більш суверенна Європа", - підсумував допис Макрон.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies