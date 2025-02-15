Макрон пообіцяв допомогти Україні "домовитись про тривалий мир"

Президент Франції Емманюель Макрон на своїй сторінці у мережі X повідомив про розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.
За словами політика, "було б чудовою новиною", якби Дональд Трамп справді міг переконати російського диктатора Путіна припинити агресію проти України.
Після цього, на думку Макрона, "лише українці можуть вести дискусії про міцний та тривалий мир, а ми допоможемо їм у цих зусиллях".
Французький лідер наголосив на потребі для Європи "зміцнити колективну безпеку та стати більш автономними". Він пообіцяв, що Париж "повністю зробить свій внесок у прискорення цього процесу".
"Мій заклик - сильніша та більш суверенна Європа", - підсумував допис Макрон.
- У Мюнхені на конференції з безпеки Володимир Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте.
- Напередодні Макрон заявив, що лише Зеленський може вести перемовини про мир в Україні.