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Поліцейські підрозділу “Білий янгол” евакуювали з Донеччини чотирьох цивільних

Одна з евакуйованих жінок пережила інсульт і з літа зовсім не виходила з будинку.

Поліцейські підрозділу “Білий янгол” евакуювали з Донеччини чотирьох цивільних
Поліцейські підрозділу “Білий янгол” евакуювали з Донеччини чотирьох цивільних
Фото: Скріншот з відео

Правоохоронці вивезли з Лиманщини Донецької області чотирьох мирних мешканців.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Зокрема, з Новоселівки підрозділ поліції “Білий янгол” евакуював подружжя. 58-річна дружина пережила інсульт і з літа зовсім не виходила з будинку. Її разом із чоловіком доставили до Лиману, а волонтери перевезли їх до більш безпечншого регіону.

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Крім того, староста с. Ставки повідомила, що 67-річна місцева жителька потребує термінової меддопомоги, оскільки після обстрілу у неї критично підвищився тиск. Правоохоронці доставили її до Лиману, де передали працівникам “швидкої допомоги”.

Також із с. Ставки евакуювали 75-річну жінку, яка вирішила виїхати через сильні обстріли до родичів у Полтавську область.

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