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Повітряні Сили ЗСУ завдали високоточного удару по військовому об’єкту РФ на Курщині

Знищено опорний пункт ЗС РФ звідки окупанти запускали дрони по Сумщині.

Повітряні Сили ЗСУ завдали високоточного удару по військовому об’єкту РФ на Курщині
Фото: скріншот

Учора, 13 лютого, Повітряні Сили ЗСУ завдали високоточного удару по військовому об’єкту ЗС РФ поблизу села Єлизаветівка Курської області. 

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"В результаті удару було знищено взводний опорний пункт 28 стрілецького  батальйону 60 окремої мотострілецької бригади зс рф, який використовувався для запуску дронів, які атакували українських захисників у Сумській області", — зазначають у Генштабі.

Зазначається, що цей удар став частиною системних заходів Збройних Сил України, спрямованих на нейтралізацію загроз та ослаблення військового потенціалу противника. "Ворог повинен усвідомити: будь-яка агресія проти України матиме невідворотні наслідки", — підкреслюють військові.

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