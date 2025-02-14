Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?
Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
У порядку денному — віра. Чому для України важливо подружитися з пасторкою Трампа
У порядку денному — віра. Чому для України важливо подружитися з пасторкою Трампа
Олег Покальчук: «Цивільне суспільство значно психопатичніше, ніж військове»
Олег Покальчук: «Цивільне суспільство значно психопатичніше, ніж військове»
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
ГоловнаСуспільствоВійна

Кримські партизани розвідали російські склади боєприпасів у Луганську

Знищення польових складів із БК заважає наступу росіян та зберігає життя українським захисникам.

Кримські партизани розвідали російські склади боєприпасів у Луганську
Фото: АТЕШ

Агент партизанського руху "АТЕШ" зі складу мобілізованих російськими загарбниками українців встановив місце розташування складів боєприпасів РФ в окупованому Луганську.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

Як інформують у партизанському русі, агент "АТЕШ" зі складу мобілізованих українців на тимчасово окупованій території Луганської області отримав велику кількість важливої інформації про склади БК рашистів.

"Ми знаємо не лише поточні місця зберігання, а й відстежуємо подальші переміщення боєприпасів на польові склади. Усі ці дані оперативно передаються Силам оборони України, які вже подбають про те, щоб ворог втратив можливість використати цей арсенал", — ідеться у повідомленні.

За даними "АТЕШ", знищення польових складів із БК заважає наступу росіян та зберігає життя українським захисникам. Агенти додали, що кожен такий удар робить окупантів слабшими, зриває їхні атаки та рятує наших військових від ворожого вогню.

"Російські військовослужбовці, ви бачите, як багато ваших товаришів по службі вже працюють з нами. Вони усвідомили, що бійня, що триває, безглузда, і знайшли спосіб не тільки допомогти припинити її, а й врятувати собі життя. Наслідуйте їх приклад – вступайте до "АТЕШ" і почніть діяти", — кажуть в "АТЕШ".

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies