Агент партизанського руху "АТЕШ" зі складу мобілізованих російськими загарбниками українців встановив місце розташування складів боєприпасів РФ в окупованому Луганську.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

Як інформують у партизанському русі, агент "АТЕШ" зі складу мобілізованих українців на тимчасово окупованій території Луганської області отримав велику кількість важливої інформації про склади БК рашистів.

"Ми знаємо не лише поточні місця зберігання, а й відстежуємо подальші переміщення боєприпасів на польові склади. Усі ці дані оперативно передаються Силам оборони України, які вже подбають про те, щоб ворог втратив можливість використати цей арсенал", — ідеться у повідомленні.

За даними "АТЕШ", знищення польових складів із БК заважає наступу росіян та зберігає життя українським захисникам. Агенти додали, що кожен такий удар робить окупантів слабшими, зриває їхні атаки та рятує наших військових від ворожого вогню.

"Російські військовослужбовці, ви бачите, як багато ваших товаришів по службі вже працюють з нами. Вони усвідомили, що бійня, що триває, безглузда, і знайшли спосіб не тільки допомогти припинити її, а й врятувати собі життя. Наслідуйте їх приклад – вступайте до "АТЕШ" і почніть діяти", — кажуть в "АТЕШ".