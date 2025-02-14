Внаслідок атаки російського дрона у Золотій Балці на Херсонщині загинув чоловік

Російський безпілотник атакував одну з вулиць Золотої Балки Бериславського району на Херсонщині.

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.

За даними слідства, 14 лютого 2025 року військовослужбовці рф здійснили атаку дроном по одній із вулиць у с. Золота Балка. Унаслідок скидання вибухівки 49-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям.