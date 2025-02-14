Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?
Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?
У порядку денному — віра. Чому для України важливо подружитися з пасторкою Трампа
У порядку денному — віра. Чому для України важливо подружитися з пасторкою Трампа
Олег Покальчук: «Цивільне суспільство значно психопатичніше, ніж військове»
Олег Покальчук: «Цивільне суспільство значно психопатичніше, ніж військове»
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок атаки російського дрона у Золотій Балці на Херсонщині загинув чоловік

49-річний житель Золотої Балки зазнав смертельних травм.

Внаслідок атаки російського дрона у Золотій Балці на Херсонщині загинув чоловік
Берислав, наслідки обстрілів
Фото: Херсонська ОВА

Російський безпілотник атакував одну з вулиць Золотої Балки Бериславського району на Херсонщині. 

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", —  ідеться у повідомленні відомства.

За даними слідства, 14 лютого 2025 року військовослужбовці рф здійснили атаку дроном по одній із вулиць у с. Золота Балка. Унаслідок скидання вибухівки 49-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям.

  • У місті Берислав внаслідок атаки російського дрона поранень зазнали 68-річні чоловік та жінка. Також до лікарні звернулися двоє людей, які напередодні постраждали через російський обстріл Херсона.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies