Армія РФ знову атакувала КАБами прифронтове Гуляйполе на Запоріжжі

У п'ятницю, 14 лютого, російські війська завдали авіаударів по прифронтовому Гуляйполю Запорізької області.
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"74-річна жінка поранена внаслідок ворожого удару по Гуляйполю", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок авіаударів також пошкоджені сім будинків.
74-річній жінці меддопомогу надали на місці, жінка відмовилася від госпіталізації.
- Унаслідок ворожих авіаударів по прифронтовій громаді Запорізької області загинули дві людини. Також зруйновані житлові будинки.