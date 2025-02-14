Армія РФ знову атакувала КАБами прифронтове Гуляйполе на Запоріжжі

74-річній жінці меддопомогу надали на місці, жінка відмовилася від госпіталізації.

Унаслідок авіаударів також пошкоджені сім будинків.

"74-річна жінка поранена внаслідок ворожого удару по Гуляйполю", — ідеться у повідомленні.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У п'ятницю, 14 лютого, російські війська завдали авіаударів по прифронтовому Гуляйполю Запорізької області.

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