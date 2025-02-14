Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?
Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?
У порядку денному — віра. Чому для України важливо подружитися з пасторкою Трампа
У порядку денному — віра. Чому для України важливо подружитися з пасторкою Трампа
Олег Покальчук: «Цивільне суспільство значно психопатичніше, ніж військове»
Олег Покальчук: «Цивільне суспільство значно психопатичніше, ніж військове»
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ знову атакувала КАБами прифронтове Гуляйполе на Запоріжжі

Поранень зазнала літня жінка.

Армія РФ знову атакувала КАБами прифронтове Гуляйполе на Запоріжжі

У п'ятницю, 14 лютого, російські війська завдали авіаударів по прифронтовому Гуляйполю Запорізької області. 

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"74-річна жінка поранена внаслідок ворожого удару по Гуляйполю", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок авіаударів також пошкоджені сім будинків. 

74-річній жінці меддопомогу надали на місці,  жінка відмовилася від госпіталізації.

  • Унаслідок ворожих авіаударів по прифронтовій громаді Запорізької області загинули дві людини. Також зруйновані житлові будинки. 
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies