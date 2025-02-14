Медики ЗСУ отримали перші 200 планшетів для формування електронної медкартки

Медики Збройних Сил України отримали перші 200 планшетів, які оснащені програмним забезпеченням для формування електронної первинної медичної картки (еПМК) з надійним захистом.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Партія планшетів надійшла Десантно-штурмовим військам, таким чином було закрито поточну потребу цього роду військ.

Планшети надав Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим", процес координується Департаментом охорони здоров’я Міністерства оборони та Командуванням Медичних сил ЗСУ.

"Забезпечення планшетами - це перший крок реалізації проєкту впровадження еПМК у Силах оборони", - йдеться в повідомленні.

Минулого місяця Міноборони затвердило форму еПМК для удосконалення ведення документації під час надання медичної допомоги на догоспітальному етапі. ПМК замінить застарілу "форму 100".

Зазначаєтьяс, що завдяки планшетам медичні працівники зможуть формувати еПМК, а дані автоматично потраплятимуть до Медичної інформаційної системи ЗСУ, супроводжуючи військових на всіх етапах медичної евакуації.