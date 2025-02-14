Головне за ніч та ранок п’ятниці, 14 лютого: 17 знищених ворожих танків, 113 боєзіткнень, Мюнхенська безпекова конференція

Нічна повітряна атака, 113 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, влучання ворожого дрону в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС, блокування трибуни Ради.

Сьогодні починається Мюнхенська безпекова конференція. Україні присвятять декілька дискусій.

На другий день заходу український президент говоритиме про перспективи майбутнього країни. А в перший – братиме участь у обговоренні співпраці зі США.

Докладніше про порядок денний заходу – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 113 боєзіткнень.

Найбільше - на Покровському напрямку (38) та на Курщині (23).

Авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки окупантів; два пункти управління БпЛА, засіб ППО, вісім засобів ракетних військ та артилерії, склад боєприпасів, засіб РЕБ та ще один важливий об'єкт противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1200 російських окупантів, 17 танків, 81 артсистему. Загалом Росія вже втратила в Україні 855 480 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі Росія атакувала Україну 133-ма ударними безпілотниками, ППО збила 73.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Харківщина.

Більше інформації – в новині.

Цієї ночі один із ударних дронів із фугасною бойовою частиною, яким Росія атакувала Україну, влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції, повідомив президент Володимир Зеленський.

Укриття було пошкоджене, сталася пожежа, яку вже загасили. Наразі радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать.

"За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві", - зазначив президент.

Години запитань до уряду, що традиційно проходить у Верховній Раді у пленарні п'ятниці, нині не було. Фракція "Євросолідарності" закрила прохід міністрам до їхніх місць.

Після виконання державного гімну депутати розійшлися, повідомив нардеп Олександр Федієнко. У залі, судячи з відео, присутніх депутатів було обмаль.

На місці, передбаченому для членів уряду, натомість стояли депутати фракції "Європейська солідарність" на чолі з її головою Петром Порошенком, проти якого РНБО днями застосувала санкції. Перед початком засідання ця фракція продовжила блокування трибуни, розпочате вчора на знак незгоди з обмежувальними заходами проти її лідера.

Подробиці – в новині.

Під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті Білого дому президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня Саудівська Аравія прийматиме перемовини між США, Україною та Росією.

Як пише "Суспільне", республіканець пояснив, що мова не про зустріч лідерів, а про спілкування високопосадовців. Трамп підкреслив, що Україна буде частиною цього процесу. Подія у Саудівській Аравії, на думку американського президента, має показати, "чи зможемо ми завершити цю війну".

Раніше Трамп також анонсував тристоронні переговори під час Мюнхенської безпекової конференції, проте в Офісі Президента України заявили, що контакти з росіянами, які не запрошені до Німеччини, не заплановані.

Державний секретар США Марко Рубіо в етері американського радіо заявив, що процес урегулювання війни в Україні може розпочатися з припинення вогню.

Як йдеться у записі розмови на сайті Держдепартаменту, урядовець припустив, що перемовини за участю США, Росії та України можуть відбуватися на тлі припинення бойових дій, відкриття гуманітарних коридорів та запевнення, що обидві сторони не завдаватимуть ударів по енергетичній інфраструктурі.

Проте, як визнав Рубіо, "про це ще не домовлялися і навіть не обговорювали".

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!