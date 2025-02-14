Усі вони – громадяни Молдови, які 2014 по 2023 рік брали участь у битві за Донецький аеропорт, захопленні Бахмуту, створенні “Дебальцевського котла” у складі ПВК “Вагнер”, батальйону “Сомалі” та інших збройних формувань.

Українські та молдовські поліцейські провели одну із наймасштабніших спецоперацій під назвою “Месники”. Спільно затримали найманців “Вагнера” та інших незаконних збройних формувань, які воюють проти України.

Як зазначив очільник Нацполіції Іван Вигівський, усі вони - громадяни Молдови, які 2014 по 2023 рік брали участь у битві за Донецький аеропорт, захопленні Бахмуту, створенні “Дебальцевського котла” у складі ПВК “Вагнер”, батальйону “Сомалі” та інших збройних формувань «днр» та Росії.

Понад 200 поліцейських з обох країн працювали над документуванням злочинів загарбників. Це тільки перші з 85 ідентифікованих оперативними підрозділами української поліції громадян Молдови, які брали участь у війні на боці Росії. Отримано інформацію про послужні списки, родинні звʼязки, контакти та місцезнаходження фігурантів.

Європейським правоохоронцям вже направлено звіт і висновки про те, що треба терміново створювати міжнародну базу воєнних найманців і разом протистояти цьому небезпечному явищу. “Цю проблему ми виносимо на світовий рівень, і вже налагоджуємо вирішення цього питання з кожною цивілізованою країною”, – зазначив Вигівський.

Починаючи з 2014 року, встановлено 37 приватних воєнних кампаній, які росіяни створили, аби воювати в Україні та інших країнах. Це створює ризики для Європи - дестабілізація обстановки у суспільстві, зростання організованої злочинності, повернення найманців до країн ЄС.