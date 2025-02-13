Правоохоронці перекрили канали збуту зброї та вибухівки у Києві і на Прикарпатті

В арсеналі ділків були автомати АКС-74 та АК-47, гранатометні постріли, гранати і запали до них, тисячі патронів різних калібрів, саморобні вибухові пристрої та порох.

Правоохоронці перекрили два канали збуту зброї, боєприпасів та вибухових речовин у Києві та на Прикарпатті.

Про це повідомили у Нацполіції.

"Бізнесмени" незаконно збували різноманітну зброю на території Києва та Прикарпаття. В арсеналі ділків – автомати АКС-74 та АК-47, гранатометні постріли, гранати і запали до них, тисячі патронів різних калібрів, саморобні вибухові пристрої та порох. Обох "зброярів" затримали у процесуальному порядку.

Операція з викриття мереж нелегального продажу зброї тривала кілька місяців.

У столиці канал незаконного продажу зброї організував 41-річний місцевий мешканець. За даними слідства, зловмисник налагодив продаж трофейної та переробленої зброї. Покупців фігурант знаходив через закриті групи у месенджерах та особисті звʼязки, ретельно перевіряючи потенційних клієнтів, щоб уникнути викриття з боку правоохоронців. Для маскування незаконної діяльності ділок постійно змінював місця передачі зброї та телефонні номери.

Фото: Нацполіція Вилучені докази

На Івано-Франківщині правоохоронці вилучили з незаконного обігу зброї на 300 тис. грн. Правоохоронці затримали особу, причетну до продажу незареєстрованої вогнепальної зброї та боєприпасів. Фігурант підшуковував клієнтів для продажу засобів ураження також через месенджери, а надсилав обрані «товари» за допомогою поштових відправлень. Незаконно отриману зброю та вибухові пристрої зловмисник зберігав за місцем власного проживання. Поліцейські затримали 39-річного продавця зброї під час чергової контрольованої закупки. На місці злочину вилучили автомат, більше тисячі набоїв та ручну осколкову гранату.

Фото: Нацполіція Вилучені докази

Загалом у ході проведення обшуків у обох фігурантів на території міста Києва та Львівської області правоохоронці вилучили майже 25 000 набоїв до зброї різних калібрів, автомати Калашникова, пістолети, снайперські гвинтівки, гранати, гранатометні постріли, порох та міни.

Обом ділкам, яких затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі повідомили про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення каналів постачання зброї та набоїв до підозрюваних, а також осіб, які можуть бути причетними до незаконного бізнесу.