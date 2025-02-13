Росія атакувала Україну 140 ударними дронами, захисники збили 85 із них

У ніч на 13 лютого 2025 року (із 20.00 12 лютого) Росія атакувала Україну 140-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. ППО збила 85 із них.

Як повідомили у Повітряних силах, ворожі дрони летіли із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 85-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

52 ворожих безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Харківщина.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.