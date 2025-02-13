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Росія атакувала Україну 140 ударними дронами, захисники збили 85 із них

Ще 52 безпілотники – локаційно втрачені. 

Росія атакувала Україну 140 ударними дронами, захисники збили 85 із них
війна з РФ
Фото: Генштаб

У ніч на 13 лютого 2025 року (із 20.00 12 лютого) Росія атакувала Україну 140-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. ППО збила 85 із них. 

Як повідомили у Повітряних силах, ворожі дрони летіли із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 85-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

52 ворожих безпілотники-імітатори – локаційно втрачені  (без негативних наслідків). 

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Харківщина.

Фото: Повітряні сили
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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