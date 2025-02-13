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Кіт Келлог залишиться в команді переговорників щодо війни в Україні

Дональд Трамп не назвав ім'я посланця, коли перелічував учасників перемовин.  

Кіт Келлог залишиться в команді переговорників щодо війни в Україні
Кіт Келлог
Фото: Bloomberg

У дописі в соціальній мережі Truth Social щодо розмови з російським диктатором Путіним президент США Дональд Трамп не включив свого спеціального посланця з питань Росії та України Кіта Келлога до списку осіб, яким доручив очолювати процес перемовин.

Як пише Укрінформ, під час брифінгу у Білому домі журналісти запитали речницю Керолайн Лівітт, чому посадовець, який має найближчим часом відвідати Україну, залишився поза списком ключових переговорників.

За словами Лівітт, президент справді хоче, щоб питанням урегулювання війни займалися держсекретар Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф, радник з питань нацбезпеки Майк Волтц та посланець щодо Близького Сходу Стів Віткофф. Проте це не означає, що Келлог не буде брати участь у процесі.

Генерал "залишається важливою частиною команди щодо цих зусиль". Речниця Білого дому стверджує, що він "відіграв величезну роль у тому, щоб довести переговори до нинішнього моменту" і продовжує бути частиною адміністрації президента Трампа.

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