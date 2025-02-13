Дитячий центр “Артек” в тимчасово окупованому Криму передав російським військовим три автобуси

Автобуси перефарбують та нанесуть на них відповідні розпізнавальні знаки.

Окупаційна адміністрація так званого “міжнародного дитячого центру “Артек” у Криму передала три автобуси військовим армії РФ.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що перш ніж відправити транспорт у зону бойових дій, автобуси перефарбують та нанесуть на них відповідні розпізнавальні знаки.

“Використання автобусів, призначених для перевезення дітей, у військових цілях демонструє цинізм та нехтування будь-якими моральними нормами з боку російських окупантів”, - зазначили в Центрі нацспротиву.

Також “Артек” анонсував, що протягом 2025 року в таборі знаходяться близько 2 тис. дітей із тимчасово окупованих територій України. Це прояв примусової інтеграції українських дітей у російський правовий та інформаційний простір, і частиною знищення української ідентичності.