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Дитячий центр “Артек” в тимчасово окупованому Криму передав російським військовим три автобуси

Автобуси перефарбують та нанесуть на них відповідні розпізнавальні знаки.

Дитячий центр “Артек” в тимчасово окупованому Криму передав російським військовим три автобуси
Ілюстративне фото
Фото: Центр нацспротиву

Окупаційна адміністрація так званого “міжнародного дитячого центру “Артек” у Криму передала три автобуси військовим армії РФ. 

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що  перш ніж відправити транспорт у зону бойових дій, автобуси перефарбують та нанесуть на них відповідні розпізнавальні знаки.

“Використання автобусів, призначених для перевезення дітей, у військових цілях демонструє цинізм та нехтування будь-якими моральними нормами з боку російських окупантів”, - зазначили в Центрі нацспротиву.

Також “Артек” анонсував, що протягом 2025 року в таборі знаходяться близько 2 тис. дітей із тимчасово окупованих територій України. Це прояв примусової інтеграції українських дітей у російський правовий та інформаційний простір, і частиною знищення української ідентичності.

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